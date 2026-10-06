Fora de servei l'andana de Liceu de la L3 del Metro sentit Trinitat Nova per "acumulació d'aigua"

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'andana de l'estació de Liceu en sentit Trinitat Nova, de la L3 del Metre de Barcelona, està fora de servei per "acumulació d'aigua".
Els trens no paren en aquesta andana, segons ha informat aquest dimarts TMB en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Un temporal de pluges torrencials afecta des d'aquest dimarts a la tarda al litoral, prelitoral i Pirineu català, amb la previsió que es puguin acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores en alguns punts.