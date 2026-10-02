Fora de perill els dos agents de la Guàrdia Civil ferits en el tiroteig de Terrassa

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha informat que els dos agents de l'institut armat ferits en el tiroteig de Terrassa (Barcelona) d'aquest dijous a la nit estan hospitalitzats i "fora de perill", ha assenyalat en un comunicat aquest divendres.
Ha explicat que a la nit dos agents del cos que estaven de servei, van detectar a la Porta de Barcelona de l'AP-7 un vehicle que "els va generar sospites" i, quan van volien identificar-ne els ocupants, van provar d'atropellar-los mentre fugien.
Després de determinar que el vehicle que havia fugit era al barri de Can Parellada de Terrassa (Barcelona), en ser detectats pels ocupants del cotxe (cap a les 22.30 hores) han disparat contra ells "i han repel·lit l'agressió amb les armes reglamentàries".
Els dos agents han resultat ferits, un d'ells amb quatre impactes de bala i l'altre amb un.
Un dels policies ha alertat els serveis d'emergència sanitaris, mentre auxiliava el seu company, i han estat evacuats en ambulància, un d'ells a l'Hospital Taulí de Sabadell i un altre a la Mútua de Terrassa (Barcelona), on, "malgrat la gravetat de les ferides, continuen ingressats fora de perill".