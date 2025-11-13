El Fons Climàtic de Catalunya impulsa 81 projectes amb 245 milions d'inversió des del 2021

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Fons Climàtic de la Generalitat ha impulsat, entre els anys 2021 i 2025, 81 projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb una inversió de 245 milions d'euros (211 executats), informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat aquest dijous.
Per la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Sonsoles Letang, que participa aquests dies en la Cimera del Clima de l'ONU al Brasil, es tracta d'una "eina de país per accelerar la transició ecològica" amb projectes amb impacte real.
El fons està dotat amb la meitat de la recaptació de l'impost sobre les emissions de CO2 de vehicles mecànics i amb el 20% dels ingressos sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, i els recursos es destinen a projectes "transformadors" i que contribueixin a una economia de baixes emissions i resilient davant els efectes del canvi climàtic.
Els projectes finançats amb aquest fons s'han destinat a 30 estudis aplicats per reduir emissions, a 10 línies d'ajuts municipals a les quals s'han acollit prop de 600 municipis catalans per a projectes d'eficiència energètica, mobilitat sostenible, gestió de l'aigua o refugis climàtics, i 5 línies de l'Institut Català de Finances (ICF) per a "préstecs verds".
També s'han aportat fons a 11 projectes de participació ciutadana, com l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, i 25 projectes "d'alt impacte", entre els quals la integració tarifària del transport públic català.