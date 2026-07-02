El Fons Català de Cooperació recapta 280.000 euros en una setmana per a Veneçuela

Jimmy Villalta / Zuma Press / Europa Press / Conta
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha recaptat més de 280.000 euros en una setmana per donar suport a la població afectada pel doble terratrèmol a Veneçuela.
En un comunicat, el Fons ha dit que han estat aportacions de 23 institucions i ens locals catalans, a les quals s'hi sumen prop de 5.000 euros procedents de donacions de la ciutadania.
L'entitat està fent un mapatge de les organitzacions que operen sobre el terreny amb l'objectiu d'identificar projectes viables i coordinats que permetin canalitzar els recursos recaptats i garantir una resposta adaptada a les necessitats.