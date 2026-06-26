El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament activa una campanya pel terratrèmol de Veneçuela

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya per a les víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela, amb l'objectiu de canalitzar l'ajuda dels ajuntaments i la ciutadania catalana al país llatinoamericà.
L'entitat està monitorant l'evolució de l'emergència i treballant en la identificació de possibles actuacions d'emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada, informa en un comunicat d'aquest divendres.
El president de l'ens, Jordi Cuadras, ha apuntat que el Fons ha activat la resposta urgent "amb un ferm compromís d'ajudar", des dels municipis de Catalunya, en la recuperació i reconstrucció de Veneçuela.
Ha instat els ajuntaments, administracions supramunicipals i entitats a no impulsar iniciatives de recollida i enviament de materials perquè "obstaculitza que l'ajuda arribi a temps i es perd l'oportunitat de ser útils".
Per garantir un millor impacte i eficàcia de l'ajuda, l'associació recomana fer donatius econòmics a organitzacions especialitzades i de referència, prioritzant aquelles el treball de les quals sobre el terreny es pugui contrastar.