Un foc ja extingit en un quadre elèctric de Lleida deixa sense internet unes 20.000 línies

Telefónica diu que trigarà "diverses hores" a restablir el servei



LLEIDA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Un foc ja extingit en un quadre elèctric de la central de Telefónica a Lleida aquest dijous ha deixat sense servei unes 20.000 línies d'ADSL a la zona i no ha provocat ferits, han informat fonts coneixedores a Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat després de rebre l'avís dels treballadors de l'empresa a les 6.05 hores i en arribar el foc del quadre elèctric s'havia extingit, si bé estava afectat pel fum, han explicat els bombers a Europa Press.

Han revisat les cinc plantes de l'immoble amb tres dotacions fins que han trobat un quadre amb molts danys pel foc a la quarta i han dut a terme les tasques de ventilació a l'edifici, on no hi ha afectacions greus.

Telefónica ha explicat que els tècnics de la companyia trigaran "diverses hores" a restablir el servei d'internet i telèfon, tallat des de primera hora del matí.

L'empresa ha detallat que la fibra òptica és el principal servei afectat, i ha insistit que la incidència "no afecta tota la ciutat".