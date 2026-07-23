La flama a la plaça Sants de Barcelona durarà fins que es pugui parar el flux de gas

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La flama que persisteix a la plaça de Sants de Barcelona aquest dijous de matinada, després de la deflagració arran d'una fuita de gas, durarà fins que es pugui parar el flux de gas, ha dit la cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Clara Latorre.
En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, Latorre ha explicat en el lloc que "el flux no pararà fins que s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita".
Ha afegit que "aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas".
"Fins que s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem apagar la flama", ha conclòs.
Els Bombers de Barcelona treballen amb 9 dotacions després de la deflagració de les 22.50 arran d'una fuita de gas en les obres de l'estació de Metro de la L5 'Plaça de Sants'.