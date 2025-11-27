El Flaix de Tardor - BCN tanca la primera edició amb 5.356 espectadors i un 89,03% d'ocupació

SEBASTIAN ARPESELLA - FLAIX DE TARDOR - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El Flaix de Tardor - BCN, la nova iniciativa del festival Temporada Alta, ha tancat la primera edició amb un total de 5.356 espectadors i un 89,03% d'ocupació, informa l'organització en un comunicat d'aquest dijous.
S'ha celebrat entre el 21 d'octubre i el 15 de novembre i ha comptat amb 18 funcions i 6.016 entrades a la venda, i la programació ha inclòs artistes d'Itàlia, Argentina, Regne Unit, Suïssa, Bèlgica, Alemanya i la República Democràtica del Congo.
L'organització fa un balanç "molt positiu" d'aquesta primera edició i considera que, a nivell artístic, la selecció d'obres i artistes ha estat d'alta qualitat, variada i dirigida a públics diversos.