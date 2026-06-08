El Flaix de Tardor de Barcelona tindrà Stefan Kaegi, Piel de Lava i Oskara Korsunovas

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El cicle de teatre Flaix de Tardor de Barcelona, que se celebrarà entre el 16 i el 29 d'octubre, comptarà amb Stefan Kaegi, Piel de Lava, Oskara Korsunovas, Katerina Andreou, Guillermo Calderón, Eglé Jackaité, Sasha Waltz i Enrico Ianiello, entre d'altres.
Els espectacles, provinents dels circuits europeus i llatinoamericans, es podran veure al Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, La Villarroel, el Teatre La Biblioteca i el Teatre Akadèmia, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat d'aquest dilluns.
El Flaix de Tardor, impulsat per Temporada Alta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, vol convertir Barcelona en un "espai estable" de programació internacional durant la tardor.
Al Teatre Lliure es podrà veure l'estrena espanyola de 'Spiegelneuronen', de Stefan Kaegi, amb participació de la companyia de dansa Sasha Waltz & Guest, mentre que el Mercat de les Flors acollirà 'How Romantic', de la companyia noruega Carte Blanche, també per primera vegada a Espanya.
La Villarroel programarà 'Petróleo', de la companyia Piel de Lava; el Teatre La Biblioteca, 'Deserto', dels brasilers Polifônica; el Teatre Lliure, 'Navegar por el Neva', Guillermo Calderón, i el Teatre Akadèmia, 'Mamma. Piccole tragedie minimali', d'Enrico Ianniello.