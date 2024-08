Fiscalia investiga missatges "falsos" i d"odi" en xarxes contra menors migrants després de l'assassinat de Toledo

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia investiga missatges "falsos" i d"odi" contra menors migrants en xarxes socials després de l'assassinat el cap de setmana passat d'un nen d'11 anys en Mocejón (Toledo).

Fonts del Ministeri Públic han confirmat aquest dimarts a Europa Press que estan estudiant "la transcendència jurídic-penal de determinats missatges difosos als últims dies, principalment en xarxes socials, en què es criminalitza de forma generalitzada a persones estrangeres difonent missatges falsos".

La Fiscalia assenyala que aquests missatges van "dirigits especialment contra menors sense referents familiars a Espanya, amb el propòsit deliberat de despertar entre la població sentiments d'odi, hostilitat i discriminació contra els mateixos".

Aquest dimarts, la delegada del Govern a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, ha arremès "contra els sembradors d'odi que han aprofitat una desgràcia humana, com és la mort d'un nen d'11 anys, per saldar tots els seus odis en xarxes socials".

"Es pot ser més cruel i miserable?", s'ha preguntat la representant del Govern central a Castella-la Manxa, que avui ha fet una roda de premsa després de la detenció d'un jove de 20 anys com a presumpte autor de la mort del menor.

Tolón ha reclamat "als sembradors d'odi que siguin humans i es comportin com a tal". "Les seves faules fan mal i poden provocar ira a gent innocent. No es pot aprofitar una desgràcia per crear una altra. Això és cruel", ha expressat.

En aquest context, Esquerra Unida ha anunciat que presentarà una denúncia davant de la Fiscalia per la proliferació de missatges d'odi a la xarxa social X arran del crim ocorregut en el municipi toledà.