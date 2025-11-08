Fiscalia demana al Govern sancionar a l'empresa que va arrendar infravivendes a Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha sol·licitat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que sancioni a l'empresa que va arrendar 18 infravivendes a Badalona (Barcelona), segons ha informat la fiscal de consum de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en una atenció a mitjans.
Pelegrín ha explicat que arran d'una demanda de l'Ajuntament de Badalona es va efectuar una intervenció judicial per buidar aquests pisos, "infraviviendas de 15 metres quadrats", en les quals residien famílies, algunes d'elles amb menors d'edat al seu càrrec.
La fiscal ha subratllat que es va requerir al consistori que oferís alternatives habitacionals a aquestes famílies i que es va dirigir a l'Agència Catalana del Consum per demanar que se sancionés a l'empresa que va permetre aquests arrendaments.
Després que Consum respongués que no tenia la competència per a això, el ministeri públic va fer un primer requeriment a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que no va ser atès, i que han efectuat de nou fa ara dues setmanes.
INFRAVIVENDES
Després del desallotjament, que es va efectuar a l'octubre de 2024, l'Ajuntament de Badalona va explicar que en un local del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist, s'havien construït il·legalment 18 "infravivendes" de 15 metres quadrats que es llogaven a preus abusius, d'entre 350 i 650 euros.
Tal com ha confirmat la fiscal i com va informar l'Ajuntament, els espais no tenien finestres ni ventilació i no complien amb la normativa vigent, amb vies d'evacuació deficients, defectes en la instal·lació elèctrica i en les mesures antiincendios, la qual cosa suposava un perill per a la integritat dels ocupants.
Segons va informar el consistori, en el lloc vivien entre 25 i 30 persones "en condicions deplorables".
AVÍS D'UN PARTICULAR
Els fets van sortir a la llum després de l'avís d'un particular, que va comunicar al consistori que sospitava que s'havien fet particions il·legals i obres d'amagat en un local.
Amb aquesta informació, agents de la Guàrdia Urbana de Badalona es van presentar per inspeccionar-ho i van descobrir que hi havia persones residint en ell i que el titular del local era un propietari de diversos habitatges a la ciutat que havia llogat aquestes infravivendes il·legalment a través d'un agent de la propietat immobiliària.
L'Ajuntament va assegurar que actuaria amb la "màxima contundència" contra el propietari i la comercialitzadora i va recordar que per aquesta activitat il·legal les multes administratives oscil·len entre els 10 i els 15 milions d'euros.