FiraTàrrega tanca la seva 46a edició amb una activitat professional de "rècord" i 1.300 programadors

L'ocupació arriba al 78,8% i els organitzadors demanen un replantejament econòmic
LLEIDA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
La 46a edició de la fira de teatre i arts escèniques FiraTàrrega, celebrada del 10 al 13 de setembre, ha conclòs aquest diumenge amb una activitat professional de "rècord", amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països, i un 78,8% d'ocupació en els espectacles de pagament amb dades fins a les 12.00 del diumenge.
L'organització ha fet una crida a dotar el certamen de "més estructura" i ha demanat un replantejament econòmic que permeti donar resposta a nous reptes, ha informat en un comunicat.
"Fa falta fer una aposta clara per trobar altres vies de finançament i fer el replantejament per cobrir les necessitats reals i afrontar els reptes que tenim al davant, com la sostenibilitat, l'accessibilitat, l'adaptació climàtica", ha afirmat la directora executiva de FiraTàrrega, Abigail Ballester.
OBJECTIU DE 2 MILIONS DE PRESSUPOST
El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tàrrega (Lleida), Miquel Nadal, ha apuntat que la fira s'ha marcat l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per "poder recuperar el poder adquisitiu que ha perdut els últims anys a causa de la inflació".
L'edició de 2026 s'ha tancat amb una dotació d'1.267.000 euros, amb un 83,26% d'aportacions públiques, incloent-hi una aportació extraordinària de 30.000 euros del consistori de Tàrrega per "democratitzar l'accés als espectacles".
Aquesta aportació ha permès que "més de 7.000 entrades" fins ara de pagament passessin a ser gratuïtes o rebaixessin el seu preu fins a aconseguir un total del 60% d'espectacles gratuïts al certamen.
57 ESPECTACLES
La directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, ha valorat positivament la resposta del públic a l'oferta de les companyies emergents: "Tenim el relleu generacional garantit en el sector amb molt bones propostes i arriscades, que han arribat al públic".
La 46a edició ha exhibit 57 espectacles, 20 dels quals han estat d'estrena absoluta (35%) i 4 d'estrena a Espanya (7%), amb un 55% de companyies de procedència catalana --amb 8 companyies lleidatanes--, un 25% de la resta d'Espanya i un 20% internacionals.
Entre les formacions i artistes participants hi figuren Kamchàtka, amb l'espectacle sobre la migració 'Incontinuo'; la companyia Maduixa, que reflexiona sobre les relacions de poder mitjançant la dansa amb 'Dominés'; o la companyia Toti Toronell, que proposa a 'No tireu ànecs al riu' un format itinerant de 'clown' basat en l'humor.