FiraTàrrega (Lleida) programa 54 espectacles amb el concepte de connexió com a fil

LLEIDA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La 45 FiraTàrrega programarà des d'aquest dijous fins al diumenge una programació amb 54 espectacles, dels quals un 35% són estrenes, en una edició en el qual el concepte de 'connectar' és el leit motiv, amb 11 peces que s'articulen sobre aquesta idea.
L'espectacle de gran format 'Interferència 03: Breu inici d'aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l'esfondra' de Teatres de Catalunya-Marc Salicrú inaugurarà aquesta edició amb una peça que es converteix en una gran celebració del caos.
Durant aquests cuatros dies, Tàrrega es convertirà en epicentre de les arts escèniques, i la meitat de la programació, 27 espectacles, seran d'accés lliure per apropar la cultura al carrer, de manera gratuïta.
La programació de carrer és un dels segells de FiraTàrrega, amb 39 espectacles en l'espai públic, entre ells els 27 espectacles gratuïts, i que reuneix propostes d'artistes consolidats i talents emergents.
Entre les propostes que formen part de la programació de FiraTàrrega figuren 'El meu gran caragol' de la companyia Ángeles de Drap; 'Quimera' de la Fam; 'El seu Talka' de Deabru Beltzak; 'Too much' d'Elelei, i 'Granotes al cel, aigua a la terra' de Banda Esfèrica.
Altres muntatges són 'L'instant n'al fet que ens gestis' de Jordi Galí-Cie Arrangement Provisoire; 'Black' d'Oulouy, i 'Miss Mary' de Kristyn Fontanella.
La programació inclou també circ com 'Beyond' de la companyia Circunstances; 'Dàmocles' de Cirque Inextremiste i 'Domte' de Nacho Flores, així com teatre familiar amb 'La caravana del Dr.Masterfil' de les companyies Eudald Ferre i Passabarret; 'Camelvà' de Campi qui pugui i 'One Hand Xou' de Nico Baixas.