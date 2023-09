FiraTàrrega (Lleida) programa 46 propostes i torna als espectacles de gran format

LLEIDA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (Lleida) FiraTàrrega se celebra enguany des de dijous fins diumenge amb 46 propostes artístiques de 45 companyies nacionals i internacionals i el retorn dels espectacles de gran format.

La primera companyia que oferirà una proposta de gran format és La Veronal amb 'Sonoma', que comptarà amb una quarantena de dones voluntàries a la plaça Major de Tàrrega, que "ajudaran a fer possible l'espectacle amb els seus instruments de percussió", ha informat l'organització en un comunicat d'aquest dimecres.

Aquesta mateixa plaça també acollirà la peça de gran format 'Les nostres terres com planetes dansant' a càrrec d'Alba G. Corral i l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell; la Cie. L'homme debout presentarà l'espectacle 'Mo et le ruban rouge' amb un titella gegant de set metres d'alçada; i la companyia britànica Kaleider activarà la instal·lació 'Fish Mobile' per contemplar com els peixos neden al cel.

El leitmotiv de l'edició del 2023 se centra a "passejar, entès com una pràctica àmplia i diversa", amb l'objectiu de reivindicar la vida a l'espai públic i el paisatge com a marc de desenvolupament de les creacions artístiques.

En aquesta edició, que ja ha superat el 78% d'ocupació en els espectacles de pagament, s'inaugurarà l'espai de La Llotja dedicat al sector professional i que compta amb 1.200 acreditats de 630 entitats procedents de 30 països diferents.