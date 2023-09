FiraTàrrega (Lleida) clausura una edició amb 8.696 entrades venudes i un 92% de l'aforament

LLEIDA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La fira d'arts escèniques FiraTàrrega (Lleida) clausura aquest diumenge una edició que des del dijous ha venut 8.696 entrades i ha aconseguit el 92% d'aforament amb un programa amb 46 propostes artístiques de 45 companyies nacionals i internacionals i amb la tornada dels espectacles de gran format.

La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta; la directora artística, Anna Giribet, i la presidenta del consell d'administració de FiraTàrrega i alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, han fet aquest diumenge balanç de l'edició, informa el festival en un comunicat.

L'objectiu de l'edició de 2023 ha estat reivindicar la vida a l'espai públic i el paisatge com a marc de desenvolupament de les creacions artístiques amb propostes com 'Sonoma' de la Veronal, que ha reunit una quarantena de dones voluntàries en la Plaça Major de Tàrrega.

El programa també ha proposat els espectacles 'Els nostres terres com planetes dansant' a càrrec d'Alba G.

Corral i l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell; 'Mo et le ruban rouge' de la companyia L'homme debout i la instal·lació 'Fish Mobile' de la companyia britànica Kaleider, entre altres.

La secció FiraTàrregaPro Catalan Arts ha registrat "rècord" d'inscrits amb més de 1.200 programadors acreditats i un programa amb més d'una vintena d'activitats i sessions per a professionals.

BALANÇ I VALORACIÓ

Per això, Natàlia Lloreta ha destacat que FiraTàrrega "es confirma, any rere any, com un hub importantíssim de networking professional" així com un esdeveniment clau per a la democratització cultural i l'accés a les arts escèniques, amb entrades a 9 euros de mitjana.

Anna Giribet ha considerat que el sector de les arts escèniques viu un bon moment creatiu encara que veu necessaris més "recursos, acompanyament internacional de qualitat i apostar per les noves veus emergents".

Per la seva banda, Alba Pijuan ha reivindicat que la fira és "el gran aparador" de Tàrrega en l'àmbit internacional que permet que durant quatre dies la ciutat sigui epicentre de les arts escèniques de carrer.