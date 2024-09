El ministre destaca la vocació internacional de la fira com a "pont" amb Amèrica



L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurat aquest dilluns la 42 Fira Internacional del Llibre Liber, que se celebrarà des d'aquest dimarts i fins al dijous en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona en una edició que tindrà com un dels seus eixos de debat la Intel·ligència Artificial (IA) en el sector editorial.

A la inauguració han acudit l'alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gai.

En el seu discurs inaugural, Urtasun ha enaltit a Liber com la fira editorial més important d'Espanya en la qual es preveu l'assistència de 7.000 professionals, dels quals un 40% són internacionals, la qual cosa segons el parer del ministre evidencia la important plataforma de negoci de la cita.

Urtasun ha destacat el creixement del sector, que ha xifrat en un 5,1% en 2023, i com Liber no ha perdut la seva vocació internacional sent "pont" amb els països americans, aspecte que el ministre ha celebrat.

El ministre ha subratllat el component de formació i debat que té Liber i el "nivell" de les taules de debats que hi haurà durant la fira, en aspectes com la IA i el foment de la lectura.

Urtasun també ha volgut posar en relleu l'aposta del sector per la "bibliodiversidad", amb llibres i continguts que mostren la diversitat del sector, un aspecte en el qual ha dit que compten amb el suport del ministeri.

EDITORS

El president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) i president de Liber, Daniel Fernández, ha destacat que la IA serà un dels punts de debat d'aquesta edició de Liber, encara que ha apuntat que s'hauria de cridar bases de dades generatives perquè la intel·ligència és un tret humà, i ha mostrat la seva confiança en què hi hagi una regulació que l'articuli.

Fernández ha insistit a demanar a les administracions més ajudes per al sector editorial, ha destacat el valor exportador de Liber i ha subratllat que els editors continuaran treballant per ser "proveïdors de continguts i intentar que segueixi sent negoci".

El president dels editors espanyols ha destacat la presència del sector en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), que aquest any té com convidada a Espanya com a país convidat i el proper any a Barcelona com a ciutat convidada: "És un festival literari enorme".

INSTITUCIONS

L'alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha ressaltat que la cultura ajuda a la cohesió social i el llibre és una eina de transformació, i ha recordat que ell va ser regidor de Cultura abans que primer edil pel que la "sensibilitat" amb la cultura seguirà, exemplificant-ho en el Districte Cultural que ha impulsat la ciutat.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha enaltit la fortalesa del sector editorial català, que concentra un 50% de l'Estat, i ha apostat per debatre els grans reptes del sector com la internacionalització, la IA, la digitalització i el foment de la lectura.

La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gai, ha assegurat que la capital catalana "respira literatura", ha destacat la importància del sector editorial, i ha ressaltat la seva projecció internacional com a ciutat literària i que es mostrarà en la FIL de Guadalajara de 2025.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha mostrat la seva satisfacció per acollir de nou la fira internacional del llibre, i ha subratllat que en ella es genera un terç de les exportacions del sector.

LIBER EN XIFRES

Liber explicarà en aquest edició amb 250 expositors de 12 països i organitzarà unes 75 sessions professionals amb gairebé 200 ponents durant els seus tres dies de celebració.

Presentarà l'oferta de novetats i fons bibliogràfics produïts a Espanya, des dels grans grups editorials a la petita i mitja edició, edicions independents, la cientificotècnica o especialitzada en llibre religiós, didàctic, educatiu o literatura infantil i juvenil.

També estaran presents empreses que proveeixen productes i serveis relacionats amb la producció, distribució i comercialització de llibres, incloent formats digitals com ebooks, audiollibres i podcasts, a més d'associacions professionals.