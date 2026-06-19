Fira.- Skepta i Kelis reparteixen grime, hip-hop i R&B al públic del Sónar

David Zorrakino - Europa Press
La novaiorquesa ha barrejat temes seus amb èxits dansi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El raper Skepta i la cantant Kelis han protagonitzat la jornada del divendres del Sónar 2026 amb l'hip-hop com a punt en comú, si bé la novaiorquesa s'ha inclinat per barrejar els seus temes de R&B amb èxits pop, i el de Londres ha exhibit el seu 'grime' de segell britànic.
Ja des d'abans de l'actuació de Kelis, una multitud visiblement més nombrosa que la de la del dijous ha començat a agrupar-se sobre la gespa artificial del SónarVillage, en una estampa que recordava les hores àlgides de l'ara extint Sónar de Dia a Montjuïc.
A les 20.15 hores, la cantant ha donat començament a un repertori encapçalat per 'Caught Out There', '22nd Century', una aclamada 'Millionaire' i 'Get Along With You', servint-se d'una DJ i de cors i bateria en directe.
Lluint cabellera tenyida de vermell virolat, ulleres de sol i una samarreta amb la imatge del president de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha prosseguit fent gala de la seva veu profunda amb 'Trilogy', 'Midnight Snacks', 'Bossy' i 'Forever Be', entre altres.
BARREJA I REMEZCLA
Kelis Rogers, que es va graduar de cuinera en l'acadèmia francesa Li Cordon Bleu en 2010, ha revelat cap a la meitat del concert la seva recepta secreta per al públic del recinte Gran Via de Fira de Barcelona: cançons seves d'hip-hop, R&B i soul barrejats amb temes d'altres artistes de música pop i dansi.
Així, entre altres, han sonat 'Jamaican (Bam Bam)' d'Hugel & Solto i 'Tití Em Va preguntar' de Bad Bunny abans de 'Spaceship', tema propi; més tard, ha barrejat el seu famós 'Milkshake' amb 'Smells Like Teen Spirit', de Nirvana; 'Rattle', de Bingo Players, i 'I Feel Love', de Donna Summer, per resultar en la seva col·laboració amb Calvin Harris, 'Bounce', i després ha cantat '4th of July (Fireworks)' per sobre de 'Glue' de Bicep.
Aquesta particular barreja ha convençut a un públic que, després de la 'Acapella' final, ha manat les seves felicitacions a la xef en forma d'aplaudiments i vitoreos, tancant una actuació amb la qual la novaiorquesa inicia la seva gira de 2026.
A l'ALTRE COSTAT DEL TOLL
Si Kelis ha ofert una visió eminentment americana de l'hip-hop i el R&B, Skepta ha fet el propi, una hora més tard, amb un gir inconfundiblemente britànic del gènere: el 'grime', estil que ell mateix ha popularitzat amb discos com 'Konnichiwa' o 'Ignorance is Bliss'.
No és d'estranyar, doncs, que molts dels assistents anglosaxons del Sónar hagin acudit puntuals a escenari principal, a les 22 hores, a escoltar el que Joseph Olaitan Adengua Jr tenia per oferir-los en l'escenari principal: 60 minuts d'energia frenètica amb denominació d'origen 'North London'.
El britànic-nigerià ha començat amb 'Shutdown', 'Back 2 Back' --un dels temes del seu EP junt amb Fred Again..-- i 'Cops & Robbers', que el seu infecciós 'beat' estil UK-garage és a càrrec de Sammy Virji, que punxa en el Sónar només unes hores després.
Amb un DJ que ha anat tirant-li base després d'una altra, espectacle de fum inclòs i amb la cara tapada, les barres del londinenc han ressonat sobre els baixos tremolosos de 'That's not em' i les caixes trap de 'Gas m'Up', davant d'un SónarClub que no ha acabat d'omplir-se.
El britànic ha prosseguit amb temes com 'Toxic' --un 'featuring' amb Playboi Carti--, 'It Ain't Safe', 'Bullet from a Gun' i 'Papi Chulo', i ha encès la traca final amb 'Praise the Lord' --que va llançar amb A$AP Rocky--, 'Aloe Vera' --amb el nigerià Asake-- i 'Victory Lap', tema homònim de l'EP amb Fred Again..
ALTRES LLOCS, ALTRES ESTILS
La programació del divendres també s'ha mogut per altres coordenades, tant geogràfiques com a musicals: en el SonarHall, al capvespre, Daito Manabe ha ofert el seu xou creat amb eines del laboratori de IA de Google DeepMind, als responsables del qual va conèixer, precisament, en el Sónar 2025.
El japonès ha ofert una sessió de breaks trepidants i sincopados, interromputs puntualment per passatges ambientals, amb efectes visuals en 3D distorsionats al ritme de la música.
Al llarg de la tarda han pogut veure's també les proposta del duo català Ani in the Vestíbul, 'Intel·ligència Romàntica', que reimaginan cançons folk i rondalles amb percussió electrònica; l'espanyol Baby Pantera, que ha deixat enrere la seva faceta de productor de trap per endinsar-se en el tràngol, i l'irlandès Cormac, amb una sessió que ha reivindicat la cultura 'queer' de club.
La nit segueix amb el projecte 'Stoor' de l'holandès Speedy J, que improvisa des de les 20 hores junt amb Fjaak, KiNK i Nen H una sessió de techno i derivats que s'allargarà fins a les 3 de la matinada; amb el jungle i breakbeat eixelebrat de Nia Arxivis, i amb la sessió 'The Resistance' de la DJ belga Charlotte de Witte, que es preveu hipnòtica i trepidant, com a plats forts.