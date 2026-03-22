Salut i empresa, entre els estudis més demandats en el Saló de l'Ensenyament

El saló ha rebut més de 100.000 visitants en cinc jornades
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
Els graus universitaris i cicles formatius vinculats a la branca sanitària i a l'àmbit empresarial-industrial han estat els estudis més que més consultes han concentrat en el Saló de l'Ensenyament 2026, que ha tancat aquest diumenge les seves portes amb una afluència de més de 100.000 visitants i 230 expositors.
Organitzat per Fira de Barcelona juntament amb el Departament d'Educació i Formació Professional i el d'Investigació i Universitats de la Generalitat, el saló ha ocupat durant cinc jornades als Palaus 1 i 2 i la Plaça de l'Univers del recinte de Montjuïc, informa l'entitat firal en un comunicat.
Quant als estudis universitaris, els graus més demandats han tornat a ser els vinculats a l'àmbit de les ciències de la salut, com medicina o ciències biomèdiques, així com itineraris ja clàssics com l'arquitectura, les enginyeries o les titulacions relacionades amb la gestió empresarial.
En total, en l'esdeveniment s'ha pogut trobar informació sobre els 550 graus universitaris i els més de 700 màsters que s'imparteixen actualment a Catalunya.
La propera edició del Saló de l'Ensenyament tindrà lloc del 17 al 21 de març de 2027.
PROTAGONISME DE LA FP
Una altra gran protagonista d'aquesta edició ha estat la Formació Professional (FP), amb més del 50% dels expositors, on la branca sanitària segueix ocupant una posició destacada entre els joves, en una edició marcada també pel sector industrial, en disciplines com la fabricació mecànica, l'electrònica i la fusta.
També han generat interès el disseny d'interiors, la comunicació gràfica i visual i els itineraris d'FP a distància que s'imparteixen a través de l'Institut Obert de Catalunya.
MÉS ORIENTACIÓ INDIVIDUALITZADA
Quant a l'orientació acadèmica personalitzada, les prop de 200 activitats grupals celebrades en cinc dies (xerrades, tallers i visites guiades) i els gairebé 90 punts d'atenció individual han sumat una participació d'unes 40.000 persones.
Segons el Servei d'Orientació a l'Estudiant del Saló, la majoria de les persones interessades a rebre orientació han estat joves, sovint acompanyats de les seves famílies.
No obstant això, aquest any s'ha registrat un "increment significatiu" de consultes de persones ja adultes i amb estudis que desitgen reorientar la seva trajectòria professional mitjançant un nou itinerari acadèmic.