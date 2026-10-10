Més de 16.000 visitants al I SAGA Barcelona Game Fest un dia abans de la clausura

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 16.000 professionals i aficionats al videojoc han passat pel I SAGA Barcelona Game Fest entre aquest divendres i dissabte, i un dia abans d'acabar en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Divendres estava pensat especialment per a professionals del sector i també estudiants, amb la participació de més de 2.000 alumnes i docents, informa l'organització en un comunicat.
Aquest dissabte ha estat un dia per al públic general i familiar, i amb tornejos, competicions i una programació cultural, divulgativa i lúdica.
Tant aquest dissabte com diumenge s'obre al públic amb 500 punts de joc, amb 150 màquines recreatives clàssiques, 200 videojocs independents i un espai oficial de Nintendo.
Aquest diumenge acabarà el saló amb diferents finals de les competicions i amb la participació de l'equip del Barça d'esports electrònics, el Barça eSports.
La portaveu, Tina Font, ha dit que el saló s'està convertint en el punt de trobada del sector dels videojocs i del públic general, i ha explicat on veu l'èxit de la fira: "Una idea es converteix en contracte, un estudi troba finançament i una família compra aquella consola que fa tant de temps que buscava".