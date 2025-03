La Fira del Llibre Infantil de Bolonya reunirà 42 editorials i 45 il·lustradors catalans

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

La Fira del Llibre Infantil de Bolonya (Itàlia) reunirà en un estand 42 editorials i 45 il·lustradors catalans en una edició que se celebrarà del 31 de març al 3 d'abril, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat aquest divendres en un comunicat.

Amb el lema 'Catalonia, Land of Books. Barcelona, City of Literature', l'estand té com a objectiu "donar una imatge conjunta de sector i oferir als professionals un espai de negoci on desenvolupar les seves activitats a la fira amb màximes facilitats".

A l'estand hi participen l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), l'Institut Ramon Llull (IRL), l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (Apic).

Entre els 45 il·lustradors hi ha Rocio Bonilla; Marina Sáez; Christian Inaraja; Alba Ginesta; Almudena Suárez; Anna Font; Anna Mongay; Carmen Rubio de Mazas o Carmen Simon, entre d'altres.

Algunes de les editorials que hi participen són Akiara Books; Alba Editorial; Barcanova Editorial; Club Editor; Coco Books; Cossetània Edicions; Edicions 62 (Estrella Polar / Fanbooks); Edicions del Roure de Can Roca; Editorial Flamboyant; Lupita Books; Mosquito Books; MTM Editores; Nandibú (Pagès Editors) i Zahorí Books.

El 31 de març hi haurà una trobada professional organitzada per l'Icec i coordinada per l'Apic i The Illustrators Survival Corner per als il·lustradors catalans, i l'Institut Ramon Llull presentarà el nou quadern de literatura infantil i juvenil amb 19 títols.