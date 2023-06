Fira.- Darling (MIT) vehicula la integració "efectiva" de la robòtica a comportaments socials

Participa al Sónar+D amb la conferència 'The Future of Human-Robot Interaction'



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

La investigadora i científica del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kate Darling ha advocat aquest divendres per entendre i reconèixer els comportaments i tendències socials per a una integració "efectiva i responsable" de tecnologies com la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica autònoma.

Ho ha explicat a la segona jornada del Sónar+D que se celebra fins al dissabte al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona en el marc de la conferència 'The Future of Human-Robot Interaction', en la què ha abordat les relacions socials, ètiques i legals entre humans i creacions robòtiques.

Creu que la societat tracta les tecnologies automatitzades com la IA i la robòtica com si estiguessin vives i ha assegurat que la reacció humana a aquestes tecnologies va de la por a l'amor, sense punt mitjà: "Per a mi l'interessant no són necessàriament aquestes tecnologies sinó com la gent interactua amb elles".

De la mateixa manera que ho fan amb altres éssers vius, com els animals i les plantes, la gent té la tendència de projectar trets humans a éssers que no ho són i acaben generant un vincle: "Per integrar la tecnologia de forma efectiva és important saber que la gent interactua amb ella de forma diferent", ha insistit.

DIFERENTS TIPUS D'INTEL·LIGÈNCIA

La investigadora s'ha qüestionat si es pot recrear la intel·ligència humana i ha descartat aquesta possibilitat: "Per què voldríem crear intel·ligència humana quan podem crear alguna cosa diferent?", i ha utilitzat una analogia amb els animals per defensar la seva posició.

Ha afirmat que la humanitat ha utilitzat els animals al llarg de la història i ha fet equip amb ells perquè tenen habilitats diferents als humans: "Els animals han estès les nostres habilitats físiques", i creu que aquestes tecnologies haurien de seguir el mateix camí.

Així, davant les veus d'alarma que suggereixen que aquest tipus de tecnologia destruirà l'ocupació de les persones, Darling ha assenyalat el sistema capitalista i les empreses que veuen als seus treballadors com a elements reemplaçables com els responsables d'aquesta problemàtica: "Els robots no determinen el futur, nosaltres ho fem".

MÓN NATURAL I TECNOLOGIA

La conferència 'Wild Information: New Frontiers in Biocomputing', a càrrec de l'artista Claire L. Evans, que no ha pogut assistir i ha intervingut a través d'un enregistrament, ha aprofundit en els vincles i paral·lelismes entre el món natural i la tecnologia de la informació.

"Ser és computar i computar és ser", ha reivindicat Evans a través d'exemples en els quals éssers vius actuen de forma més eficaç que la tecnologia, com per exemple determinades xarxes de fongs, entre uns altres, i ha obert una porta a crear intel·ligència artificial emulant la intel·ligència de la naturalesa.

UNIVERSAL EVERYTHING

Universal Everything és col·lectiu d'artistes digitals i dissenyadors que fan simulacions físiques i disseny generatiu en temps real i el seu director creatiu interactiu, Joel Gethin, ha presentat alguns dels seus treballs durant la conferència 'AV Talk: Disseny lúdic i subversiu'.

A més de mostrar alguns dels seus últims treballs en exclusiva, Gethin ha destacat com des d'Universal Everything han creat "vida virtual": es tracta d'elements digitals que, en projectar-los a través d'una càmera, són capaços d'interactuar tant amb l'espai, els elements i els éssers vius que apareixen en la pantalla.