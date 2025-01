Chris Ware, convidat d'honor del 43è Comic Barcelona

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'autor de còmic Chris Ware serà el convidat d'honor del 43è Comic Barcelona, que se celebrarà del 4 al 6 d'abril al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, segons informa Ficomic en un comunicat aquest dimarts.

Reconegut per obres com 'The Acme Novelty Library', 'Fabricar historias' o 'Jimmy Corrigan: el chico más listo del mundo', tindrà una exposició dedicada a ell al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), a partir del 3 d'abril del 2025, titulada 'Dibuixar és pensar'.

Ware, primer autor anunciat d'aquesta edició del Comic Barcelona i autor de diverses portades de 'New Yorker', és un artista que ha marcat un "punt i a part" en l'evolució del còmic, assegura Ficomic.