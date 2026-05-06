Fira de Barcelona Montjuïc obre el pavelló 2 per agilitar la regularització de migrants

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El pavelló 2 de Fira de Barcelona a Montjuïc ha obert aquest dimecres per agilitar els tràmits de la regularització extraordinària de migrants, principalment per distribuir tiquets per tenir hora en un dels quatre punts municipals habilitats.
Ha obert cap a les 10 amb cues a l'exterior, que a poc a poc s'han anat traslladant a l'interior, on s'ha habilitat un recorregut per accedir als quatre punts de distribució de tiquets, on els voluntaris de la Creu Roja han anat recollint les dades necessàries.
Un agent cívic ha preguntat al centenar de persones que cap a les 11 s'aplegaven a la cua si viuen a Barcelona, per així fer el tràmit i assegurar que podran tenir hora una cop sigui el seu torn.
L'espai preveu tancar cap a les 22 hores, quan l'Ajuntament recollirà dades sobre quantes persones hi han accedit durant tot el dia.
"HA AVANÇAT RAPIDÍSSIM"
La Gladis, una de les sol·licitants, ha arribat a les 3 de la matinada a l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de la Monumental, que quan ha obert a les 8 l'han derivat al pavelló de la Fira: "No sabia que habilitaven aquest espai".
No obstant això ha celebrat que, després de vuit dies de matinar per poder obtenir el certificat de vulnerabilitat a l'OAC de la plaça Sant Miquel sense èxit, ha aconseguit tenir hora per aconseguir l'última documentació necessària per acollir-se a aquest procés extraordinari.
"Em sembla genial perquè tot el que hem patit és dur. He matinat molts dies per ser de la primera però sempre tancaven quan arribava el meu torn", ha dit.
Dos joves de 23 anys que han preferit mantenir l'anonimat han arribat aquest dimecres a les 8 a l'OAC de la plaça Sant Miquel on, com la Gladis, els han derivat al pavelló a Montjuïc.
"Ens n'hem assabentat al matí", ha dit un d'ells, que ha explicat que l'únic document que necessiten és l'informe de vulnerabilitat, perquè ja tenen el volant d'empadronament.
AMPLIAR L'ASSESSORAMENT
L'Ajuntament de Barcelona contempla a partir de la setmana vinent que aquest espai també assessori totes les persones que acreditin que resideixen a Barcelona malgrat no estar empadronades.
Fonts municipals han detallat a Europa Press que existeixen diverses casuístiques per acreditar la residència a la ciutat, si bé n'estan acabant de concretar els últims detalls amb la Delegació del Govern central a Catalunya.