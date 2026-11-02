La fira ArtsLibris Macba de Barcelona tanca amb més de 9.800 visitants

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fira Internacional del Llibre d'Artista, el Fotollibre i l'Autoedició de Barcelona ArtsLibris Macba 2026 ha tancat l'última edició amb més de 9.800 visitants i un balanç "extraordinàriament positiu", informa aquest dilluns en un comunicat.
La fira, que ha reunit més de 110 projectes editorials internacionals al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), ha comptat amb un 75% de participants i visitants de menys de 40 anys, que "confirma la connexió de les publicacions d'artista amb les noves generacions".
La directora d'ArtsLibris Macba, Rocío Santa Cruz, ha subratllat que aquesta dada "atorga credibilitat i continuïtat a un projecte innovador i únic al món", que va néixer a Barcelona fa 17 anys.