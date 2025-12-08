El 31 saló Manga Barcelona tanca amb 167.000 assistents

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
El 31 saló Manga Barcelona ha acabat aquest dilluns després de rebre 167.000 assistents a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), "amb un espai renovat" en aquesta edició, informen els organitzadors en un comunicat.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el va obrir divendres reivindicant el manga i el còmic com un "instrument educatiu fonamental" perquè molts joves s'introdueixen en la lectura gràcies a aquests gèneres.
Els organitzadors han destacat, entre altres activitats, el concert de Seatbelts, "que per primera vegada han actuat fora del Japó", i d'Aina The End.
També ha destacat l'assistència de Takashi Matsuyama (assistent d'Akira Toriyama), Tsutomu Takahashi, Satoru Nii, Gou Tanabe i Akemi Takada.
A més, coincidint amb les preestrenes de 3Cat, s'ha tornat a veure els personatges de 'Dr. Slump' i, també en català, Ash de 'Pokémon' dies abans de la seva estrena en el Súper3.