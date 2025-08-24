Fins a 79 municipis de Tarragona i Lleida en risc alt per incendis aquest diumenge

TARRAGONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 79 municipis catalans estan en risc alt per incendis aquest diumenge, a les comarques del Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i Conca de Barberà (Tarragona), Garrigues, Segrià i Noguera (Lleida).
A les províncies de Barcelona i Girona alguns municipis mantenen un risc d'incendi moderat, segons ha informat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les tempestes elèctriques a l'interior, sumades a les fortes ratxes de vent, podrien augmentar el perill en alguns punts, segons informa el Departament, que recorda la importància d'alertar el 112 davant de qualsevol senyal.