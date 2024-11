Fins a 50 efectius, quatre màquines i un caiac treballen per treure aigua del centre comercial Bonaire a València

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys 50 efectius, quatre màquines i un caiac estan treballant per buidar l'aigua que s'ha acumulat al pàrquing del centre comercial Bonaire de València, després de la dana que ha provocat més de 200 morts a la Comunitat Valenciana.

Així ho ha assegurat aquest diumenge el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Víctor Ángel Torres, durant la compareixença des de La Moncloa, després del Comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la dana.

"Pel que fa al centre comercial de Bonaire, en aquests moments hi ha 50 efectius treballant, quatre màquines i un caiac. S'està buidant l'aigua i no podem especular", ha afirmat.

El ministre ha demanat que no s'especuli sobre els possibles morts que hi pugui haver al centre comercial Bonaire i afirma que es desconeix quants vehicles hi pot haver a l'interior.

"En aquests moments el que cal fer és seguir amb les feines i no tenim més informació que puguem donar de quants vehicles o persones hi pot haver a l'interior. Deixem que les forces continuïn treballant com ho estan fent", ha manifestat.