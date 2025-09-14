Fins a 307 municipis catalans s'adhereixen a la Setmana Europea de la Mobilitat

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Un total de 307 municipis catalans s'han adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrarà del 16 al 22 de setembre al voltant d'Europa per promoure hàbits de mobilitat sostenibles, assegurances i saludables.
Les inscripcions estan obertes fins al 16 de setembre al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, per la qual cosa el nombre podria augmentar, explica en un comunicat aquest diumenge.
La xifra actual representa el 84% del total de municipis que s'han adherit arreu d'Espanya, per a una edició el tema principal de la qual és la mobilitat per a tothom, sota el lema 'Combina i mou-te!'.
L'objectiu és posar el focus en l'accessibilitat del transport i assegurar la igualtat d'oportunitats perquè l'accés al transport públic no es vegi condicionat pels ingressos, el lloc de residència, el gènere o les capacitats.
Els pobles i ciutats adherits faran 459 activitats durant tota la setmana, de les quals 102 seran celebracions del Dia Sense Cotxes, 97 caminades i 79 marxes ciclistes.
El departament que lidera Sílvia Paneque també organitzarà l'activitat 'Quin soroll que fem', a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, en què els participants mesuraran els decibels a diferents punts de la ciutat i podran plantejar mesures per reduir la contaminació acústica.