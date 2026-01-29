Finestres obrirà al maig una llibreria dedicada a Palestina al carrer Verdi de Barcelona

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
La llibreria Finestres ha anunciat que aquest mes de maig obrirà una llibreria dedicada a Palestina al carrer Verdi de Barcelona, al barri de Gràcia, amb la qual "reforça el seu compromís d'alçar la veu en solidaritat amb el poble palestí".
En un comunicat aquest dijous, ha reafirmat el seu compromís en defensa de la cultura palestina i els drets humans "en el context del genocidi a Gaza, i del colonialisme d'assentament, el règim d'apartheid i la neteja ètnica que es continua perpetrant a Cisjordània des de fa 77 anys".
Oferirà una selecció bibliogràfica sobre l'experiència palestina, a més d'una programació d'activitats per retre homenatge i "acostar al públic la cultura mil·lenària del poble palestí com a símbol de resistència i de solidaritat".