Finalitza el simulacre d'atemptat a l'estació de Sants de Barcelona

La prova ha constat de tres escenaris amb terroristes figurants i 72 afectats



BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat i Adif han organitzat aquest divendres un simulacre d'atemptat a l'estació de Sants de Barcelona, que ha finalitzat sobre les 3.30 hores, amb l'objectiu de posar a prova la resposta operativa dels cossos de seguretat, el sistema d'atenció a les víctimes en cas d'atemptat real i els protocols policials durant actes terroristes.

El simulacre, que ha simulat un atac amb múltiples ferits i víctimes mortals, ha començat sobre les 23 hores, i ha servit també per provar l'aplicació del Pla d'emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat) en escenaris de terrorisme.

Els Mossos d'Esquadra han participat amb més de 170 efectius i uns 30 vehicles de diferents unitats, incloent el Grup Especial d'Intervenció (GEI); la Unitat Canina; una Unitat de Subsòl; agents de la Unitat d'Explosius (Tedax); de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), a més de patrulles de Seguretat Ciutadana.

També han intervingut agents de la Guàrdia Urbana; de Protecció Civil de la Generalitat; del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); de Creu Roja; del CAT112; de Bombers de Barcelona; de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB); de Renfe i del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), entre altres.

A més, han col·laborat fins a 250 figurants alumnes del grau d'Emergències Sanitàries i del grau en Seguretat, que han simulat ser passatgers i persones que es trobaven a l'estació, i també han contribuït alumnes d'un grau de Caracterització i Maquillatge, que han caracteritzat als ferits.

Una vegada realitzat el simulacre, tots els participants es reuniran per avaluar les actuacions i els procediments del simulacre per poder detectar punts de millora.

DESENVOLUPAMENT DEL SIMULACRE

L'exercici s'ha realitzat en tres escenaris situats en tres zones diferents de l'estació: s'ha iniciat en el vestíbul de l'entrada principal, quan dos figurants terroristes han realitzat un atac amb armes de foc i armes blanques contra els figurants usuaris de l'estació i han causat diverses morts fictícies --representades amb ninots de Bombers de Barcelona-- i un policia ferit greu.

Durant l'actuació policial, la Guàrdia Urbana ha abatut a un dels terroristes, mentre que el segon ha estat vençut per l'Àrea Regional de Transport Urbà (Artu) dels Mossos d'Esquadra, i la policia catalana ha iniciat un dispositiu per localitzar el vehicle del que haurien baixat els terroristes.

SEGON ESCENARI

Posteriorment, s'ha realitzat un segon exercici als espais centrals de l'estació i en alguns comerços que estaven oberts, i han simulat que dos terroristes han atacat els figurants usuaris de l'estació: agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) han abatut un terrorista i agents de la Brigada Mòbil (Brimo) a l'altre.

Durant la segona part del simulacre s'ha detectat una armilla explosiva en un dels terroristes, i diversos efectius de la Unitat d'Explosius (Tedax) i de la Unitat Canina de la policia catalana han actuat per assegurar la zona.

TERCER ESCENARI

Per finalitzar la prova s'ha utilitzat un vagó de tren estacionat a la planta -1, on un terrorista figurant ha retingut a alguns usuaris i el GEI ha alliberat als ostatges i ha aconseguit detenir un terrorista i abatre'n un segon.

Diversos usuaris s'han amagat en establiments comercials i en els serveis de l'estació i han estat evacuats quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana els han indicat.

A l'exterior de l'estació de Sants, a la plaça Països Catalans, s'ha situat el Centre de Comandament Avançat; l'Àrea Sanitària --que ha assistit a 72 afectats-- i l'Àrea Temporal d'Atenció als afectats i familiars, mentre els agents de la Guàrdia Urbana han tallat el trànsit.

EL SIMULACRE "MÉS GRAN QUE S'HA FET MAI"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat en declaracions als mitjans que aquest simulacre és el "més gran que s'ha fet mai", i ha demanat descontextualizar aquesta prova del moment polític europeu.

"També voldria transmetre tranquil·litat als ciutadans. Tenim uns serveis de seguretat i d'emergències extraordinaris que estan a l'altura de les millors policies europees. Precisament aquest tipus d'actuacions són la garantia que les coses es fan bé", ha afegit.

ELS PARTICIPANTS "NO SABEN QUÈ PASSARÀ"

Per la seva banda, el sotscap de la Comissaria Superior Tècnica dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Josep Saumell, ha garantit que les diferents persones que han participat en el simulacre "no sabien què passaria i desconeixien quantes etapes i quants escenaris hi havia".

Com a novetat, durant aquest simulacre s'han retransmès les imatges en directe perquè les puguin veure des del Centre de Comandament Operatiu, i ho han fet amb càmeres que han portat alguns agents.

"ALTA COMPLEXITAT"

El sotsdirector en programes de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha asegurat que aquest era un exercici "d'alta complexitat", pel dimensionament de professionals de cossos de seguretat i emergències i figurants, però també pel fet que es tracta de la resposta del sistema d'emergències a un atac terrorista.

A més, ha explicat que des de Protecció Civil s'han posat a prova els protocols desenvolupats arran de les lliçons apreses durant l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona).

També han assistit el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer; el comissari cap del cos, Eduard Sallent; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany i el tinent de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.