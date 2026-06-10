Finalitza la restauració de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt a Font-rubí (Barcelona)

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sol (Incàsol) ha enllestit les obres de restauració de l'església de Sant Vicenç de Morrocurt, situada a Font-rubí (Barcelona), amb un pressupost de 142.142 euros, sense IVA, informa l'organisme aquest dimecres en un comunicat.
L'actuació ha estat executada per Obres Vallvia Projectes i Obres i ha permès garantir tant l'estabilitat del conjunt arquitectònic com restituir-ne parcialment el volum i recuperar l'arc de la porta d'accés principal amb peces de pedra recuperades, ha detallat Incàsol.
L'església és un edifici romànic construït a finals del segle XI, que va patir un procés de degradació durant el segle XX fins que el 1992 se'n va enfonsar una part va quedar exposat l'interior, fet que va comportar el despreniment de pintures i estucats.