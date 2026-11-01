Finalitza la recollida de pertinences dels afectats dels trens AVE i Iryo a Urda

Eusebio García del Castillo - Europa Press
TOLEDO 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La recollida de pertinences dels afectats tant al tren AVE com en l'Iryo implicats en l'accident ferroviari del passat dimecres a Urda (Toledo), ha conclòs aquest diumenge.
Segons ha informat la Guàrdia Civil, a partir d'ara seran les empreses les encarregades de lliurar les pertinences als seus respectius propietaris.
La retirada d'estris personals dels viatgers que anaven als dos trens implicats en l'accident ferroviari va començar aquest dissabte.
Segons va indicar, en declaracions als mitjans aquest dissabte des d'Urda el portaveu de la Guàrdia Civil, Pedro Pablo Garrido, el procediment amb les maletes va consistir a identificar-les "de diferents maneres" --algunes ja portaven el nom de la persona-- i guardar-les "en un lloc segur, en el qual ningú pugui tenir accés" per posteriorment lliurar-li-ho a les empreses --Iryo i Renfe--.
DRON
D'un altre costat, la Guàrdia Civil ha informat que en la tarda d'aquest dissabte es va detectar de nou un dron gravant sobre la zona de l'accident, que el seu propietari ja ha estat identificat per l'equip de dron i contradrons de la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil ha recordat que el vol no autoritzat de dron constitueix una infracció administrativa i fins i tot pot derivar en responsabilitat penal, ja que hi ha un auto judicial que prohibeix la presa i difusió d'imatges de la zona de l'accident.