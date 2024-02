Finalitza l'onada epidèmica de grip a Catalunya en arribar a un nivell de transmissió "basal"

Segueixen a la baixa els ingressos per covid-19, amb 50 menys a planta i un menys a l'UCI

Catalunya ha donat per acabada l'onada epidèmica de grip actual després d'assolir un nivell de transmissió "basal", segons l'última actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) d'aquest dimarts.

Entre el 5 de febrer i l'11 de febrer, la incidència de la grip és de 83 casos per cada 100.000 habitants i es manté el descens de la incidència en la població pediàtrica i no es detecta un augment de la incidència de la grip B.

Les infeccions respiratòries agudes (IRA) continuen en descens respecte a la setmana anterior, amb una taxa de 550 afectats per 100.000 habitants i 44.775 casos d'IRA registrats.

Per distribució de virus, el rinovirus és el més freqüent (19%), seguit de la grip (14,9%), del coronavirus humà (9,7%), del VRS (4,8%), del metapneumovirus (4,5%) i del SARS-CoV-2 (3%).

En la població pediàtrica, la positivitat dels multitestos mostren la grip A com el virus més circulant (19,3%), seguit de l'adenovirus (5,6%) i del VRS (3%).

El VRS registra un "lleu descens" i la tendència estimada és de 27 casos per cada 100.000 habitants, per la qual cosa es manté per sota del nivell basal i es considera finalitzada l'onada epidèmica, i les pneumònies diagnosticades en l'atenció primària mantenen "una tendència clarament descendent".

D'altra banda, s'han registrat 3.687 casos de faringitis estreptocòccica (el 35,6% del total de faringitis) i 375 d'escarlatina, i es manté l'augment d'incidència de faringitis estreptocòccica (47 casos per cada 100.000 habitants) i d'escarlatina (5 casos per cada 100.000 habitants), en què persisteix la "segona onada epidèmica per 'Streptococcus pyogenes'".

COVID-19

La incidència estimada de la covid-19 se situa en un nivell baix, amb 21 casos per cada 100.000 habitants, i també disminueix la incidència d'ingressos relacionats.

En concret, hi ha 246 persones ingressades amb covid-19 als llits convencionals, 50 menys que la setmana anterior, i 7 persones ingressades a la unitat de cures intensives (UCI), una menys que la setmana anterior, i també es mantenen dins els rangs esperats les consultes a Urgències i la proporció d'ingressos.

En la setmana 4, la variant de covid-19 JN.1 "continua sent clarament predominant" (73% de les mostres).

VACUNACIÓ

La cobertura vacunal de les persones vulnerables a la covid-19 és del 61% per als més grans de 80 anys i del 48% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.

La cobertura de la grip en aquests grups d'edat és superior a la de la covid-19, amb un 68% i un 55% respectivament.