Finalitza l'Inuncat amb 1.130 trucades al 112, principalment des de la comarca del Barcelonès

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha desactivat aquest dijous al migdia l'alerta del pla Inuncat després de finalitzar l'episodi de pluges d'aquest dimecres, que ha deixat 1.130 trucades al telèfon d'emergències 112 principalment des de la comarca del Barcelonès (Barcelona), informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els principals registres d'intensitat de pluges s'han produït a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental (Barcelona), on es van arribar a superar els llindars de 20 litres en 30 minuts en alguns punts.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona també ha desactivat a les 11.30 hores l'alerta del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant, activat dimecres a la tarda.