Finalitza la festa il·legal de la Sénia (Tarragona) després de 5 dies i els Mossos mantenen el dispositiu

TARRAGONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La festa il·legal que se celebrava en unes naus industrials de la Sénia (Tarragona) des de la nit de Cap d'Any ha finalitzat després de cinc dies i sense incidents, però els Mossos d'Esquadra encara mantenen el dispositiu aquest dilluns amb unes 10 dotacions per evitar que surtin els 80 vehicles que resten al perímetre.
Fonts de la policia catalana expliquen a Europa Press que el dispositiu continuarà actiu fins que se'n vagin tots els vehicles, que segons indiquen s'hauran de sotmetre a controls d'alcohol i drogues.
La festa ha comptat amb fins a 1.000 assistents, segons xifres de la policia local, i fins diumenge n'hi havia uns 400, però han anat abandonant el recinte a mesura que passaven els dies.