Acaba el dispositiu a les estacions de tren de Barcelona després de no localitzar el Ruso

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmuntat el dispositiu d'aquest dilluns al matí a les principals estacions de Barcelona quan una persona ha avisat de la possible presència a Manresa (Barcelona) del Ruso (presumpte homicida d'un policia nacional la setmana passada a Oviedo), després de no trobar-lo, informen fonts del cos a Europa Press.
Fonts de Renfe han explicat a Europa Press que, després de desmuntar-se el dispositiu policial, els trens de la línia R4 han reprès el servei després de més de 2 hores sense circular entre les estacions de Montcada Bifurcació i Terrassa Estació del Nord (Barcelona), tot i que ho fan amb retards de 40 minuts.
Els Mossos informen que a les 11.22 hores s'ha rebut un avís sobre dos trens que anaven a Montcada i Reixac (Barcelona) provinents de Manresa on podia anar el Ruso, per la qual cosa la Guàrdia Civil ha aturat el primer comboi i ells han aturat el segon.
Després s'han escorcollat els dos trens amb el suport dels Tedax i de la Unitat Canina, i el segon comboi s'ha desallotjat prèviament amb totes les garanties de seguretat per facilitar la inspecció.
El resultat de les inspeccions en tots dos trens, després d'identificar els passatgers, ha estat "negatiu", han informat fonts de l'institut armat.
Un cop acabades totes les comprovacions i verificat que no hi havia cap risc, s'ha permès l'accés un altre cop als passatgers per reprendre la marxa cap a les 13.30 hores.