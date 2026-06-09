Finalitza el confinament de la urbanització Ciutat Jardí per un incendi a Lleida

BOMBERS DE LA GENERALITAT
El SEM atén 4 bombers lleus que no han requerit trasllat
LLEIDA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dimarts al matí l'alerta Procicat després de controlar els Bombers l'incendi originat en uns palets de fusta a l'exterior de dues empreses de fruita de Lleida, ha informat en un comunicat.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 244 trucades des del començament del foc aquest dilluns a la nit, es va originar a les 22.10, i que va provocar una columna de fum visible des de diferents punts de Lleida.
Durant la matinada hi han treballat 44 dotacions dels Bombers, que han donat per controlat el foc aquest dimarts cap a les 9 i que continuen remullant la zona i separant els palets de fusta amb una trentena de dotacions.
Tot i que ja no es veu foc a l'exterior, es vigilarà el recinte fins que es pugui entrar a les naus afectades per avaluar-ne l'estat, i les companyies de subministrament revisen les línies elèctriques i de telèfon.
CONFINAMENT
Atenent la magnitud de les flames i la columna de fum, els Bombers van evacuar la primera línia d'habitatges i van confinar la resta del barri de Vila Montcada-Ciutat Jardí, unes 1.300 persones, que ja han tornat a casa seva.
L'incendi ha consumit totes les caixes de fusta i palets que hi havia a l'exterior de les empreses i ha afectat dues naus industrials d'una cooperativa, on s'han ensorrat les cobertes i façanes.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar fins al lloc 5 unitats i va atendre un total de 4 persones lleus, totes elles del cos de Bombers, que no han requerit trasllat.