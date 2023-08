Finalitza el confinament a Figueres (Girona) per l'incendi de vegetació urbana

GIRONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han informat aquest divendres que han aixecat el confinament del barri de la Marca de l'Ham del Figueres (Girona) per l'incendi de vegetació urbana.

L'incendi afecta a uns solars al carrer Carles Corretger "on també hi ha cotxes, escombraries i cases abandones", informen els Bombers en un tuit recollit per Europa Press.

Els Bombers han rebut l'avís a les 17.34 hores i han desplaçat tres dotacions terrestres i "un mitjà aeri ha fet una descàrrega".