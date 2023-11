Finalitza la concentració en contra de l'amnistia davant la Delegació del Govern central a Barcelona

Diversos representants del partit de Vox s'han unit a la convocatòria



BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La concentració davant la Delegació del Govern central a Catalunya a Barcelona en contra de l'amnistia i del pacte entre PSOE i Junts per a la investidura ha finalitzat sobre les 21.30 hores d'aquest dijous.

A les 19 hores, el col·lectiu 'Los de Artós' s'ha concentrat a la plaça Artós i, sobre les 19.30, s'han desplaçat guiats per la pancarta 'Espanya no es ven, es defensa' per la Via Augusta, tallant el trànsit al seu pas.

A crits de 'Puigdemont a presó', 'No ens enganyen, Catalunya és Espanya', 'Visca Espanya', 'A per ells' i 'Amnistia la teva tia' --entre d'altres-- han recorregut els carrers Muntaner, Rosselló, avinguda Diagonal i Roger de Llúria, fins a arribar a la Delegació, on s'han unit a una altra concentració d'altres 150 persones que ha començat sobre les 20 hores.

ENCENEN BENGALES

Els manifestants han encès bengales i s'han concentrat davant de les portes de la Delegació amb cartells 'D'Espanya, molt més que una Constitució' i han cridat 'Si tens collons convoca eleccions'.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Brigada Mòbil (Brimo) han format un cordó policial i han col·locat tanques davant de la porta per evitar el pas dels manifestants.

Un dels organitzadors, a través d'un megàfon, ha reproduït l'himne d'Espanya i ha donat per finalitzada la manifestació, moment en el qual la Guàrdia Urbana ha reobert el trànsit.

En representació de Vox, s'han unit a la concentració el president del partit en el Parlament, Ignasi Garriga; els eurodiputats Jorge Buxadé i Hermann Tertsch; el portaveu en el Parlament, Joan Garriga; els diputats María García Fuster, Andrés Bello i Alberto Tarradas, i el regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido.