Fina Rifà, Premi Junceda d'Honor 2025 de l'Associació d'Il·lustradors de Catalunya

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'I·lustradors de Catalunya (Apic) ha reconegut amb el Premi Junceda d'Honor 2025 la professora i il·lustradora infantil Fina Rifà per la seva "trajectòria excepcional", i els premis els lliurarà el 8 d'octubre a l'Auditori CCCB de Barcelona.
Rifà, que va iniciar les seves col·laboracions als anys 60 amb 'Cavall Fort', va ser presidenta i vicepresidenta de l'associació i al llarg de la seva carrera ha il·lustrat més de 200 llibres per a editorials com La Galera, Editorial Casals o Cruïlla, informa Apic en un comunicat aquest dimarts.
La guardonada ha afirmat que li fa especial il·lusió rebre aquest premi; assegura que l'Apic ha estat "un instrument imprescindible" per als il·lustradors catalans i espera que l'exemple de la seva generació serveixi per estimular generacions futures.