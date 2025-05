La filtració de la presa de Rialb (Lleida) està "estable" i continuen les tasques de segellat

LLEIDA 2 maig (EUROPA PRESS) -

La filtració detectada a la part superior de la presa de Rialb (Lleida) la setmana passada està "estable" i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) continua amb les tasques de segellat per resoldre-la.

Dimarts de la setmana passada es va detectar aquesta fuita, que perdia prop d'uns 400 litres d'aigua per segon, i la CHE va activar l'escenari 1 d'emergència per "garantir la seguretat de la infraestructura", informa en un comunicat aquest divendres.

En aquests moments el cabal de sortida d'aigua està estable però la CHE assenyala que "requereix mantenir l'embassament en una cota elevada fins que es trobi la via d'aigua o punt de fuga".

L'escenari 1 d'emergència "es mantindrà activat fins que concloguin els treballs" i la CHE reitera que en aquest cas no hi ha perill per a la població aigües avall de la presa, en prendre's les mesures correctores necessàries.

El director tècnic de la CHE, Ramón Lúquez, va visitar els treballs divendres passat i va indicar que s'està "investigant per localitzar el punt on s'ha produït aquest punt de fuga o de filtració".