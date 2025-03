El filòsof Pere Lluís Font, 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Defensa el català com el "nervi de la nació" i veu indispensable la filosofia en l'educació

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font ha guanyat el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que concedeix Òmnium Cultural i està dotat amb 20.000 euros, per la seva "contribució" en el camp de la filosofia en llengua catalana i la seva tasca en l'ensenyament.

Es tracta de la primera vegada que el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes recau en un filòsof, ha afirmat aquest dimecres en una roda de premsa el president d'Òmnium, Xavier Antich, que Pere Lluís Font rebrà el 2 de juny en un acte al Palau de la Música Catalana.

Pere Lluís Font (Pujalt, 1934), de 90 anys, ha mostrat total sorpresa per la concessió del Premi d'Honor, i ha subratllat que les seves dues passions són "la filosofia i Catalunya en el sentit més ampli".

"La llengua és el nervi de la nació. Si perdem la llengua, perdem la nació, la cultura i el país. Si em treuen la llengua, us ho dono tot", ha subratllat Pere Lluís Font.

COMPETÈNCIA EN LA LLENGUA

Ha dit que no li serveix el model irlandès, però ha subratllat que no defensa "un puritanisme lingüístic", sinó tenir competència en la llengua, sobretot d'aquells que com a part de la seva feina parlen en públic o escriuen.

S'ha autodefinit com un professor que ensenya Filosofia perquè ha considerat que la paraula filòsof "és massa solemne", i ha apostat perquè la filosofia a Catalunya tinguin un segell i una dinàmica pròpia.

Preguntat sobre el paper de la filosofia en l'educació, ha assegurat que s'ha de defensar com a matèria en l'educació secundària: "És quelcom que també s'ha d'aprendre. És indispensable".

Ha explicat que acaba de presentar un llibre que coeditaran la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Lleida (UdL), 'La filosofia al natural', i ha explicat que està "acabant de posar ordre als papers" que conserva de la seva trajectòria.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha definit Pere Lluís Font com un dels grans pensadors catalans construint "un model de savi humanista", ha subratllat la seva defensa del català, i ha ressaltat dins la seva obra les relacions entre filosofia i religió.

PREMIAT PER UNANIMITAT

El jurat, format per Maria Campillo, Judit Carrera, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C.Pons Alorda, Clàudia Pujol, Enric Sòria i Salvador Sunyer, ha concedit el guardó per unanimitat a Pere Lluís Font i ha destacat que ha estat "potenciador de la filosofia en llengua catalana i perquè en el camp de la traducció" ha acostat la filosofia més important d'àmbit europeu.

Pere Lluís Font (Pujalt, 1934) va estudiar a Tolosa de Llenguadoc, on es va llicenciar en Filosofia i en Teologia, com a professor va ensenyar Història de la Filosofia primer a la Universitat de Barcelona i després a l'Autònoma de Barcelona, fins que es va jubilar el 2004.

Va ser un dels fundadors de la reconstituïda Societat Catalana de Filosofia i és membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona, el 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi i és doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.

Durant la seva trajectòria, ha impulsat diversos projectes editorials en llengua catalana, entre els quals destaca la col·lecció 'Textos Filosòfics', que ha codirigit amb Josep M. Calsamiglia i Josep Ramoneda.