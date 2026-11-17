BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Universitat Ramon Llull (URL) ha investit aquest dimarts doctor Honoris causa al filòsof i assagista Byung-Chul Han a proposta de l'Escola Superior d'Arquitectura i de la facultat de Filosofia de La Salle-URL, per la seva "contribució decisiva" al pensament contemporani.
Ha estat durant una cerimònia en la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona amb el rector Carles Pérez Testor, i on l'investit ha pronunciat la lliçó magistral 'L'arquitectura de l'ànima", segons ha informa l'universitat en un comunicat.
Han ha explicat que l'arquitectura i l'ànima es condicionen mútuament i es reflecteixen l'una en l'altra, i ha defensat que els espais físics, els símbols i rituals contribueixen a configurar com les persones habiten el món.
També ha alertat que l'acceleració de la informació i la digitalització dificulten la construcció de referents estables i ha destacat la importància de les narratives compartides per construir una vida en comunitat.
En la clausura, el rector ha destacat que la seva obra convida a preguntar-se sobre "algunes de les grans paradoxes de la societat contemporània" i ha defensat preservar espais per conversar, escoltar i contemplar.