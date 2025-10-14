La Filmoteca de Catalunya suspèn l'activitat aquest dimecres amb motiu de la vaga per Palestina

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Filmoteca de Catalunya suspendrà tota l'activitat pública aquest dimecres amb motiu de la convocatòria de vaga general per Palestina.
En un comunicat d'aquest dimarts, afirma que, en previsió del seguiment de la convocatòria i de "no poder garantir el desenvolupament normal de l'activitat", no obriran la sala d'exposicions ni la Biblioteca del Cinema, i que suspenen les sessions programades a la tarda a les dues sales, Chomón i Laya.
A més a més, assenyala que l'import de les entrades prèviament adquirides es retornarà pel mateix mitjà pel qual s'hagin comprat.