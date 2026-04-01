La Filmoteca de Catalunya dedica un cicle a l'animació japonesa

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La Filmoteca de Catalunya dedica un cicle des d'aquest dimecres i fins al juny a l'anime dels seus orígens a l'apogeu actual, que inclourà films de Hayao Miyazaki i Mamoru Hosoda, informa en un comunicat.
El cicle 'Japanimerama', comissariat per Elodie Mellado i Oriol Estrada, proposa un mapa per travessar dècades de creació, descobrir els autors més emblemàtics i retrobar-se amb clàssics.
Arrenca amb 'Pompo: la magia del cine', de Takayuki Hirao, seguit d'altres com 'La Ponyo al penya-segat' i 'El meu veí Totoro', de Hayao Miyazaki; 'Metrópolis', de Rintaro; 'El niño y la bestia', de Mamoru Hosoda, o 'Las mil y una noches', d'Eiichi Yamamoto, entre d'altres.