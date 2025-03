La filla de l'imam desallotjat assegura que el seu pare "no té res a veure" amb els aldarulls

Assegura que Serveis Socials no els va ajudar perquè no els considerava "família vulnerable"

GIRONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La filla de l'imam desallotjat a Salt (Girona), Henda Diawara, ha assegurat que el seu pare "no té res a veure" amb els aldarulls d'aquest dilluns i dimarts.

En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que els aldarulls s'han fet "perquè han volgut ells" (els manifestants), i ha dit que el seu pare va enviar un text d'agraïment a tots els qui l'han ajudat, però ha reiterat que ni ell ni la seva família hi tenen cap relació.

"No hem volgut que ho facin, i si ho han fet és perquè han volgut, que no hi fiquin el meu pare. He vist gent i comunicats que diuen que és pel meu pare. El meu pare, de fet, ho ha intentat aturar. El meu pare no té res a veure amb això", ha lamentat Diawara.

A més, ha dit que el seu pare està "molt malament, està a casa cagat de por, perquè es pensa que li faran alguna cosa i ell no ha fet res".

DESALLOTJAMENT

Sobre el desallotjament, ha explicat que els van fer fora de casa i que Servei Socials no els va voler ajudar perquè no els considerava "una família vulnerable", sobre la qual cosa ha dit que la seva mare té 4 fills menors d'edat.

"Ahir vam sortir a reivindicar-nos perquè donessin una casa als meus pares perquè no poden estar al carrer amb 4 menors", ha resolt.