La Filharmònica de Berlín retrà homenatge a Jordi Savall durant la temporada 2025-2026

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Filharmònica de Berlín dedicarà part de la temporada 2025-2026 a retre homenatge al director d'orquestra Jordi Savall, en reconeixement a la seva "contribució essencial a la recuperació del patrimoni musical i la seva trajectòria com a intèrpret, director i divulgador".
Aquest homenatge marca una "fita històrica", ja que no només suposa el debut de Jordi Savall com a director convidat de la Filharmònica de Berlín, sinó que l'orquestra li dedica un cicle monogràfic al llarg de sis concerts, informa la Fundació Jordi Savall aquest dilluns en un comunicat.
En els concerts --que seran el 29 de novembre, el 4, 5 i 6 de desembre, l'11 de gener i el 16 de març-- es combinaran les tres facetes "excepcionals" de Savall: com a intèrpret solista de viola de gamba; director al capdavant de l'orquestra berlinesa; i com a mentor de joves músics amb la Karajan-Akademie.