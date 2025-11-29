La FIL de Guadalajara (Mèxic) obre amb una reivindicació del llibre i Barcelona com a convidada

Collboni: "És un honor i una gran responsabilitat"
GUADALAJARA (MÈXIC), 29 (EUROPA PRESS)
La 39 Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) ha obert aquest dissabte amb una reivindicació i defensa del paper del llibre, la paraula, la literatura i la lectura en la societat actual, i amb el lliurament a l'escriptor Amin Maalouf del Premi FIL de Literatura en Llengües Romàniques, l'any en què Barcelona és convidada d'honor.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que la capital catalana és una ciutat de llibres i roses com ho és Guadalajara, i l'ha erigida com a "guardià del món dels llibres" en un món digitalitzat que pot posar en qüestió la creació.
"El cementiri dels llibres perduts sempre serà a Barcelona", ha dit Collboni en referència a l'obra de Carlos Ruiz Zafón, i ha assegurat que els llibres estan vius en ella, i que vol seguir sent epicentre de l'edició en castellà i català.
Collboni ha dit és un "honor i una gran responsabilitat" ser la convidada d'honor de la FIL, ha destacat l'ampli programa que presenta la ciutat, destacant l'escriptor Eduardo Mendoza i el cantautor Joan Manuel Serrat, i ha agraït el paper de Mèxic amb l'exili català, país del que ha recordat que no va reconèixer la dictadura franquista.
EL GOVERNADOR DE JALISCO
El governador de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha estat l'encarregat de donar per inaugurada la FIL, ha reivindicat la importància de l'educació, i ha definit Barcelona un "pilar cultural".
El secretari d'Economia de Mèxic, Marcelo Ebrard Causabón, ha traslladat l'afecte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a la FIL, i ha destacat el "gran esdeveniment cultural de llibertat" que suposa la fira en el context mundial actual.
LA FIL, "ESPAI PLURAL"
La rectora general de la Universitat de Guadalajara --organitzadora de la FIL--, Karla Alexandrina Planter Pérez, ha ressaltat que la fira és un "espai plural", i ha reivindicat el paper de l'escriptura i la lectura al món actual i el retorn de la barbàrie: "Llegir és un acte cívic de primer ordre".
Ha celebrat la presència de Barcelona com a convidada d'honor amb els seus llibres i la força de la seva història: "Barcelona serà notícia des d'aquí i ens nodrirà amb les seves lletres, el seu art, el seu cinema i el seu folklore".
"ELS LLIBRES NO CRIDEN, CONVERSEN"
El president de la FIL, José Trinidad Padilla López, ha reivindicat el llibre com a "últim refugi de la cultura lliure", i un espai de tenacitat en un moment de consum immediat i trinxera de l'incòmode.
"Els llibres no criden, conversen", ha dit Padilla López, per qui la intel·ligència artificial (IA) podrà reproduir formes però no sentir el tremolor d'una veritat, i considera que protegir el llibre és protegir l'audàcia intel·lectual.
Padilla López ha dit que Barcelona és una ciutat construïda "amb llibres, pensament, dissidència i ciutadania", i ha subratllat el paper de l'ecosistema de biblioteques barceloní.
La directora de la FIL, Marisol Schulz, ha subratllat que Barcelona "ve amb tot" a la FIL amb els seus autors literaris, la seva música, la seva dramatúrgia, la seva creació artística i la seva gastronomia, i ha destacat l'entusiasme de la delegació.
La inauguració de la FIL de Guadalajara ha comptat en la seva taula inaugural amb dos premis Nobel: la de la Pau 1992 Rigoberta Menchú i el de Química 2009 Venkatraman Ramakrishan.