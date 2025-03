Figures polítiques i familiars de les víctimes de Germanwings recorden els deu anys de l'accident

Illa agraeix als familiars de les víctimes la seva feina per evitar nous sinistres d'aquesta mena

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

Figures polítiques i familiars de les víctimes del vol 9525 de Germanwings han recordat aquest diumenge els deu anys de l'accident del 24 de març del 2015, en què un copilot es va suïcidar estavellant als Alps Francesos un avió procedent de Barcelona; en conseqüència, van morir 150 persones, 39 d'elles catalanes.

A l'homenatge, que ha tingut lloc a la Terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, han acudit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'aleshores cap de l'executiu català, Artur Mas, així com el president del Parlament, Josep Rull, i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, entre d'altres.

Durant l'acte, la presidenta de l'Associació d'Afectats pel Vol Germanwings 9525, Lourdes Bonet, ha recordat les víctimes i la feina feta per aconseguir millores legislatives per evitar nous accidents d'aquesta mena al Congrés dels Diputats.

En aquest sentit, ha reclamat una modificació a nivell europeu sobre la comunicació de les baixes laborals, ja que en aquest accident el copilot tenia la baixa mèdica però l'empresa ho desconeixia: "Demanem al Govern espanyol que ens ajudi a impulsar-ho".

Montserrat commemorarà els fets el 6 d'abril, mentre que els familiars viatjaran aquest 24 de març a Lo Vernet (França), el poble més pròxim al lloc on es va accidentar l'avió, per participar en un acte d'homenatge.

ILLA I MAS

Illa ha agraït a l'Associació d'Afectats la seva feina per "ajudar a treure lliçons" del que va passar fa deu anys i per evitar més accidents d'aquesta mena, i ha recordat les fites aconseguides en matèria de canvis legislatius sobre la comunicació de baixes laborals.

Per la seva banda, Mas ha mostrat el seu "respecte" per les persones que es van mobilitzar davant de l'accident i ha animat a "celebrar la vida", així com ha recordat també les víctimes dels atemptats terroristes de la sala Bataclan el mateix 2015 a París (França) i de la Rambla de Barcelona el 2017.