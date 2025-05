'La Figuereta' rep el Premi del Públic dels IV Premis Sonor i Laura Grau el de millor podcaster

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La IV edició dels Premis Sonor de pòdcast en català ha atorgat el Premi del Públic a 'La Figuereta' i el Premi al Millor podcaster a Laura Grau, entre els altres deu premis escollits d'entre més de 200 candidatures.

L'acte de lliurament dels premis, impulsats per la Mira en col·laboració de Catràdio i la Xarxa Audiovisual Local, s'ha celebrat aquest dilluns a l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona i ha reunit a unes 350 persones, ha informat La Mira en un comunicat.

El Premi Sonor al millor pòdcast de ficció ha reconegut '7 dies per morir', un thriller sonor d'À Punt; el millor pòdcast de narrativa de no-ficció ha estat per a 'La dolenta memòria. Àlbum sonor contra l'oblit', de Cultura i Conflicte, i el millor pòdcast d'entreteniment ha estat 'El dolcet pal cafè', conduït per Ana Gisbert, Jaume Grau, Cristian Hernández i Artur Soler.

El pòdcast de cultura de Ràdio Primavera Sound conduït per Paula Carreras, 'Plaersdemavida', ha estat escollit com a millor pòdcast conversacional; la ficció sonora de l'Agència Catalana de Turisme 'Greal: el secret dels vuit claus' s'ha emportat el premi al millor pòdcast publicitari, i el pòdcast d'històries i cançons d'Eva Armisén i Marc Parrot pel Super3 'Som com som' ha estat reconegut amb el Premi Sonor d'innovació.

Aquest any, a més, s'ha lliurat per primera vegada el premi al millor pòdcast de proximitat, que s'ha emportat 'Puiggraciós, amb Al Fons a l'Esquerra', un pòdcast de Ràdio Silenci en motiu dels 50 anys de l'arribada de les monges al Santuari de Puiggraciós.

El jurat dels Premis Sonor també ha atorgat el premi a la millor realització i disseny a 'El pas dels llops', del Refugi Escola De Natura i Muntanya; el premi al millor guió per a l'equip de 'Borja: de València al Vaticà', d'À Punt, i el de millor producció a 'Debriefing Gràcia', produït per Catràdio.